Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri, Gazze’de İsrail’in sivillere yönelik sürdürdüğü ölümcül saldırılara karşı bir kez daha harekete geçti.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze şehrinde sivillere yönelik sürdürdüğü ölümcül saldırılara karşı bir kez daha harekete geçti.

Dünya genelinde tepkilere neden olan ve birçok üniversitede protestolar düzenlenen İsrail’in saldırgan tutumunu Buca Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen protesto yürüyüşü ve basın açıklaması ile kınayan DEÜ öğrencileri, İlahiyat Fakültesi bahçesinde kurdukları çadırlar ile de zulme karşı direniş başlattılar.

Aralarında yabancı uyruklu öğrencilerin de bulunduğu DEÜ’lü öğrenciler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırgan tutumunu kınamak için Buca Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen protesto yürüyüşünde bir araya geldiler.

Fakültenin ana girişi önünde toplanan öğrencilere, akademik ve idari personelin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi. Yerleşke içinde ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüş düzenleyen grup, Gazze'ye destek sloganları attı.

Açıklamada Keskin, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım haline geldiğini belirterek, “209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır” ifadesinde bulundu.

Metin, hem Türkçei hem de İngilizce olarak okundu.

ÇADIR NÖBETİ BAŞLADI

Öte yandan bir grup DEÜ öğrencisi de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı DEÜ İlahiyat Fakültesi bahçesinde çadır nöbeti başlattı. Çadırlarına Türk ve Filistin bayrakları asan öğrenciler, saldırılar sona erinceye kadar nöbetleşe kaldıkları çadırlarda direniş hareketini sürdüreceklerini belirttiler. Öğrenciler, “Temel insan haklarının anlamını yitirdiği Gazze'deki İsrail ablukasının derhal son bulmasını diliyor; savunmasız sivillere karşı bu acımasız vahşeti bir kez daha kınıyoruz” açıklamasında bulundular.