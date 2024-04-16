Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Barosu Başkanı Avukat Ümit Rona ve Manisa Barosu Yönetim Kurulu Üyelerini konuk etti. Başkan Zeyrek’e görevinde başarılar dileyen Baro Başkanı Rona, “Manisa’mıza hizmet edeceğinizden kuşkumuz yok” ifadelerini kullandı. MANİSA (İGFA) - Manisa Barosu Başkanı Avukat Ümit Rona, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e görevinde başarılar dileyen Baro Başkanı Ümit Rona, “Sandıkta halkın teveccühü size, bize ve Manisa’mıza hayırlı uğurlu olsun. Çünkü Büyükşehir Belediyesi bizim omuz omuza Manisa’ya ve ülkemize hizmet ettiğimiz kıymetli bir kurumumuz. Halkın kurumu tıpkı Manisa Barosu gibi. Sizi de önceden tanıyoruz. Manisa’mıza hizmet edeceğinizden kuşkumuz yok. O anlamda başarılar dileriz. Manisa Barosu’nun ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin dayanışmasını önemsediğimiz için ilk ziyaret edenlerden olalım istedik” dedi. Başkan Zeyrek de ziyaretleri nedeniyle Baro Başkanı Rona ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür etti.