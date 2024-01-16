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Basının 101. Onur Günü Kasrı Humayun'da kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Atatürk’ün İzmit'te Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı toplantının 101. yıl dönümü Kasrı Hümayun Köşkü'nde kutlandı.

Atatürk’ün İzmit'te düzenlediği ilk ve tek basın toplantısının 101. yılında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Kasrı Hümayun Köşkü'nde Basın Onur Günü programı düzenledi. 1986 yılından bu yana ilimizde Basın Onur Günü olarak kutlanan bu özel güne; Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız, AK Parti İzmit Belediye Başkan aday adayı Muharrem Tutuş, Gazeteci Cem Öğretir, Gazeteci Seda Öğretir, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Küresel Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, STK başkan ve temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

KAPLAN EMEĞİ GEÇENŞERE TEŞEKKÜR ETTİ

Programda saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Akabinde Atatürk’ün yaptığı ilk ve tek basın toplantısı olan 16 Ocak gününü anlatan ve bu özel gün için hazırlanan belgesel izlendi. KOGACE Başkanı Cemal Kaplan, açılış konuşmasını yaparak “Onur günümüze hoş geldiniz, şeref verdiniz. 16 Ocak Basın Onu Günü, 1986yılından beri coşkuyla kutlanıyor. Bugünlere gelmesinde emeği geçen Metin Karan, Adem Turgut, Yalçın Arslan ve diğer isimlere çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün anlamlı günü kutluyorsak tozlu arşivlerden bugüne taşımalarındandır. En köklü cemiyetlerden biriyiz” şeklinde konuştu.

AVCI: ÖZEL GÜN İÇİN İZMİT’TEYİZ

Sözlerini sürdüren Başkan Kaplan, “Geçen sene Tahir Başkan Medyaevi’ni bize hizmete taşıdığı zaman bu günü ulusala taşıyın demişti. Biz de Cem Bey’i taşıdık, ulusala taşıdık. Türkiye’nin çeşitli gölgelerinden 34 başkanımız geldi, bu özel günü ulusala taşımış olduk. İzmit Müzemizi de restore eden Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e de teşekkür ediyorum” dedi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ise “Aynı gün 16 Ocak tarihinde Atatürk’ün Osmaniye’ye gelişi de var. Ama biz onur günü münasebetiyle İzmit’teyiz. Türkiye çapında kutlanması gerektiğine inanıyorum. Büyükşehir belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemiyorlar. Bugünün önemi için buradayız. Basın Onur Günümüz kutlu olsun” dedi.

HÜRRİYET: BASIN GÜÇLÜYSE BİZ DE GÜÇLÜYÜZ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kalan Hürriyet de yaptığı konuşmada “Bu onurlu mesleğin değerli temsilcileri kıymetli basın emekçileri değerli hazirun hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün basın özgürlüğüne verdiği değeri Cumhuriyet fikrinin ilk tohumlarının atıldığı anı hatırlamak için buradayız. Sadece İzmit için değil Türkiye için bir dönüm noktası. Atatürk’ün bu topraklarda dile getirdiği fikir özgürlüğünün ve bizim için asıl bir rehber olduğunu unutmamalıyız. Basın demokrasinin temel taşıdır. Bu taş, ne kadar sağlam olursa o kadar güçlü oluruz” diye konuştu.

‘BU ÖZEL GÜN HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL’

Sözlerini sürdüren Hürriyet, “Gazeteciler olduğu kadar biz kadınlar için de en önemli günlerden bir tanesi. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesinden 11 yıl önce kadınlara bu hakkı verilmesini müjdelediği en önemli toplantılardan biri. Yıllar önce müjdelenen bir hak. İzmit’e o yüzden ilklerin ve müjdelerin şehri diyorum. Tüm dünyaya müjdelerin duyurulduğu önemli kentlerden bir tanesiyiz. Kadın gazeteci sayısının artmasının kadınların sesinin daha fazla duyulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu özel günün ne yazık ki hak ettiği yeri bulmadığını düşünüyorum. Birçok kitlenin destekleriyle birlikte daha da geniş bir toplantı haline gelmiş ama daha fazla sahiplenilmeye ihtiyaç var” dedi.

HÜRRİYET’TEN UZUN METRAJLI BELGESEL MÜJDESİ

Başkan Hürriyet, sözlerinin devamında “16 Ocak Basın Onur Günü’nün tüm Türkiye’ye yayılması adına güzel bir çalışma başlattık. Bu özel gün için uzun metrajlı bir belgesel yapıyoruz. Bu kadar önemli bir günün tüm kitlelere güzel bir galayla izletmeyi düşünüyoruz. Şubat sonu ya da Mart başında bitirmeyi planlıyoruz. Tüm basın mensupları için 16 Ocak hediyesi olarak kabul edilmesini istiyoruz. Bugünün oluşmasında emeği geçen Cemiyet Başkanımız, değerli misafirlerimiz ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, 16 Ocak Basın Onur Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKAKIN: ULUSAL ÇAPTA KUTLANMALI

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yapılması gereken farkındalığın artması açısından kutlanma şeklinin böyle olmaması gerekiyor. Basın Onur Gününe atfen ulusal çapta ödül töreni yapılması gerekiyor. Değerlendirme heyetinin de ulusal çata olması gerekiyor. Tabi ki bu sizin işiniz, bizim işimiz değil, organizasyonu tamamen siz yapmalısınız. Yerelde kalmamalı, ulusala taşınmalı. 14 Ocak’ta annesini kaybetmesine rağmen buradaki toplantıya katıldı Atatürk. Bunun da ayrı bir çalışma konusu olması gerekiyor. Hayat enteresan kiminin doğum günü kiminin acı günü. 15 Ocak da Nazım’ın doğum günüydü. Bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şu anda nöbette olan tüm askerlerimize minnet borçluyuz. 16 Ocak Basın Onur Gününü kutluyorum. Metin Karan’ın bugün için çok emeği var. Günü anlamlı kılmak için bu güne emek verenleri önemseyerek hareket etmeliyiz. Bugünün kutlanmasında Metin Bey’in başkan olduğu dönemdeki yönetimin çok emeği var” dedi.

YAVUZ: LİDERLER TESADÜFİ YETİŞMEZ

Vali Seddar Yavuz ise “Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk’ün Kasrı Hümayun’da düzenlediği, Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine yönelik haritası çizdiği yeri ve önemi tartışılmayacak 16 Ocak Basın Onur Gününüzü kutluyorum. Toplantıya katılan gazetecileri de rahmetle anıyorum. Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Dünyadaki tartışmasız en büyük milletlerden biriyiz. Büyük milletler tesadüfen lider yetiştirmez. İhtiyaç duyduğunda milli mücadeleyi gerçekleştirecek ve düşmanı kovacak bir yaklaşımı ortaya koyacaktır. Kocaeli’de birçok insanın unuttuğu bir süreçten geçiyoruz. Örneğin 18 Haziran 1920’de İngilizlerin Sultan Abdülmecit’in yaptığı çuhane fabrikasını İngilizlerin bombaladığını kaç kişi biliyor” dedi.

‘ATATÜRK’ÜN HEDEFLERİNİ UYGULUYORUZ’

Basın onur gününü kutlarken yarınımızı ve geleceğimizi tartışmak için de bura olduklarını belirten Yavuz, “Eğer biz hürriyetleri, hakları vatanda bir saldırı niteliğinde görüyorsak bunlara çeşitli adlar altında bağışıklıklar sağlıyorsak o zaman kendimizi sorgulamalıyız. Basın Onur Günü, milli mücadeleyi ve yarını nasıl dizayn ettiğimizi de konuşmamız lazım. Kocaeli Türkiye’nin dünyayla yarışan yüzü. Kocaeli gibi 20 şehriniz olsa Türkiye’nin herhangi bir şehrinin zengin Avrupa şehirlerinden hiçbir farkı kalmaz. Burası tipik bir sanayi şehri değildir. Bilim, sanayi ve teknoloji şehridir. Bilim sanayi ve teknolojide yarışmıyorsanız sloganlarınız karın doyurmaz. Milli onur ve gurumuzu ayakta tutmak istiyorsak Atatürk’ün gösterdiği akıl, bilim ve teknoloji yolunda koşmalıyız. Bu anlayışı bilen ve uygulayan önemli bir şehiriz” dedi.

CEM ÖĞRETİR’E PLAKET: İYİ Kİİ BURADAYIM

Sözlerini sürdüren Vali Seddar Yavuz, “İsrail’in Gazze’de bir zulüm gerçekleştirdiğini ve dünyanın buna nasıl sessiz kaldığını da görüyoruz. Eğer bu duruma düşmek istemiyorsak güçlü olacağız. Hiçbirimiz diğerimizi ötekileştirmeyeceğiz. Tek bilek, tek yürek olacağız. Sanırım ecdadımızın da ruhu ancak böyle huzur bulurdu. Bu özel gün kutlamasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Akabinde onur konuğu Sunucu Cem Öğretir’e plaket takdimi yapıldı. Öğretir yaptığı kısa konuşmada, “Bu mesleğe başladığımda saçı vardı. Bu mesleğin ne kadar meşakkatli olduğunu anlatan biriyim. Bir tek cümle dağları devirebilir bunun bilinciyle bu mesleği yapmaya gayret ediyoruz. Böylesine güzel bir günde beni burada ağırladığınız için çok mutluyum. Basının demokrasi açısından ne kadar önemli olduğunu bana bir kez daha hatırlattığınız için teşekkür ediyorum” dedi.