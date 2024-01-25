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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tecimer Sanayi Sitesi’nde düzenlenen kahvaltıda sanayi sitesi esnaf ve emekçileri ile bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen kahvaltılı toplantıya katılım yoğun olurken, Başkan Akgün sanayi esnafı ve çalışanlarının talep ve önerilerini dinledi. Büyükçekmece’de kadınlar, gençler, çocuklar başta olmak üzere istihdama yönelik çok özel projelerin hayata geçeceğini belirten Başkan Akgün: “İlk günkünden çok daha heyecanlıyım” dedi.

“ÇOK ÖZEL BİR SANAYİİ SİTESİ YAPILACAK”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tepecik Tecimer Sanayi Sitesi esnafı ve çalışanları ile kahvaltılı toplantıda ilçede yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek yeni projeler hakkında bilgi verdi. Büyükçekmece Belediyesi ve Sanayii Sitesi Kooperatifi ortaklarıyla yeni bir sanayii sitesinin ilçeye kazandırılacağını açıklayan Başkan Akgün; “2024-2029 yani 5 yıllık dönemde iki büyük işimiz var. Bir tanesi sizi ve endüstri meslek lisesi, çıraklık eğitimi mezunu olan arkadaşları ilgilendiren sanayi sitesi. Aynı zamanda bir özel sanayi sitesi daha yapılacak. O da Karaağaç köyünde.”

“51 BİN KONUTU YENİLEDİK”

En önemli projenin insan hayatını doğrudan ilgilendiren Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu belirten Başkan Akgün, “İkinci büyük projemiz hepinizi ilgilendiriyor. Canımız kurtarmak. Dünyanın 22 bölgesine gittim. Deprem panellerine katıldım. Türkiye’de en çok depremle uğraşan belediye başkanıyım. 51 bin konutu yeniledik. 20 binden fazla vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağladık. Kentsel dönüşüm alanında da İstanbul’un önce ilçesi olduk. Depremde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamasın istiyoruz. Bu kararlılık içinde de Kentsel Dönüşüm projemizi kararlılıkta sürdüreceğiz” diye konuştu.

NİYE BÜYÜKÇEKMECE’YE ÇOK SALDIRIYORLAR?

Akgün şöyle konuştu: “Şehrimizin planı içerisinde 85 bin dönüm hala tarım arazisini koruyoruz. Niye Büyükçekmece’ye çok saldırıyorlar? Daha yeni bize operasyon yaptılar. Niye bu kadar çok saldırıyorlar? Çevrenize bir bakın. Tarım arazilerine binlerce kaçak inşaat yapılan yerleri göreceksiniz. Bir daha o tarım arazileri geri dönmez. Büyükçekmece’de böyle bir şey yapamazsınız. Yaptığınız zaman başınıza yıkılır. Daha yeni yıktık. Kaçak yapılaşma bir şehirde kanserdir. Büyür ve şehri yutar. Bu şehrin küçük balıkçı kasabasından bu noktaya geldiğine buradaki herkes şahit. Neler yaptığımız hepiniz biliyorsunuz.”

“BİZİ KİMSE ENGELLEYEMEZ”

Akgün sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınlarımız için, çocuklarımız için, iş, aş arayan gençlerimiz için çok güzel projelerimiz var. Buradayız, bir yere gitmiyoruz. Önce Yüce Allah’ın takdiri, sizlerin desteğiyle yeni bir yatırım dönemine gireceğiz. Bizi kimse engelleyemez. 2019’a kadar Büyükşehir’in ambargosu altında görev yaptık. Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Çünkü 39 ilçeye eşit işlem yapıyor. Büyükşehir’in 39 ilçeyi kucaklaması 16 milyon insanın mutluluğu içindir. Ayrımcılık yapmadan Allah’ın yaratmış olduğu en kutsal varlık olan insana hizmet ediyorsunuz. Bunu ayıramazsınız ama bizi ayırdılar. İlk günkünden çok daha heyecanlıyım Hasan Akgün olarak ve dağarcığım çok dolu. İnanılmaz dolu. Bunların hepsini çocuklarımıza, kadınlarımıza, esnafımıza, insanımıza, vatanımıza, şehrimize harcamak benim boynumun borcudur.”