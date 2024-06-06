Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, hava sıcaklıklarının 35 derecelere ulaştığı sıcak yaz günlerinde doğada yaşam mücadelesi veren can dostlara su ve mama çağrısında bulundu.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, hava sıcaklıklarının 35 derecelere ulaştığı sıcak yaz günlerinde doğada yaşam mücadelesi veren can dostlara su ve mama çağrısında bulundu.

CAN DOSTLARA MAMA VE SU DESTEĞİ

Sıcak hava yalnızca insan sağlığını değil hayvan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bursa’da rekor sıcaklıkların yaşandığı şu günlerde sokaktaki can dostlar, mama ve su bulmakta zorlanıyor. Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine destek olmak amacıyla hayvan sever ve vatandaşlara farklı noktalara, bina, site ve işyeri önlerine kuru mama ve su koymaları çağrısında bulundu.

ALKAN'DAN ‘YEMEK ARTIĞI’ UYARISI

Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, “Bursa’da hayatı paylaştığımız can dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam ediyoruz. Sıcaklardan etkilenmeden rahat bir yaşam sürmeleri için; Onların bu mücadelesine vatandaşlarımız da bir kap su ile destek olabilir. Kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir ve susuz kalması durumunda halsiz düşüp, hasta olabilirler. Bu sıcak günlerde güneş çarpmasına uğrayabilirler. Bu nedenle uygun gördüğünüz yerlere ‘bir kap su’ koyun. Su kaplarının metal olmamasına dikkat edilmeli çünkü metaller çabuk ısınarak, suyun sıcaklığını da etkiliyor. Balkonlara ve cam önlerine de kuşlar için su bırakabilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise yaz aylarında kuru mama haricinde yemek artıkları bırakmamak. Çünkü bu gıdalar hava sıcaklığı ile bozulabilir ve hem hayvan sağlığını hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını olumsuz etkileyebilir” diye konuştu.

Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan’ın bu çağrısına Dünya Türk Birliği Bursa İl Başkanlığı ve duyarlı vatandaşlardanda destek geldi.