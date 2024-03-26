Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi’ni ziyaret ederek farklı kesimlerden esnaf gruplarıyla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sabaha karşı Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafıyla da bir araya gelen Başkan Altay, “Şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için esnaflarımızın güçlenmesi çok önemli. Tüm kesimlerin katılımıyla daha yaşanabilir bir Konya hedefine doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnaflarla ve vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Yoğun programlarına devam eden Başkan Altay, İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi’ne bir ziyaret gerçekleştirerek, Şube Başkanı Mehmet İncili ile istişarelerde bulundu.

Daha sonra AK Parti ve MHP Konya İl Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla Gıda Toptancılar Sitesi’ni, ardından da Hazım Uluşahin ve Yapıcı İş Merkezlerindeki esnafları ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Başkan Altay, alışveriş yapan Konyalılarla da sohbet etti.

Yapımına başlanan Şehir Kütüphanesi tamamlandığında o bölgeye büyük bir genç akımla birlikte canlılık geleceğini vurgulayan Başkan Altay, kütüphanemizin yanındaki köşe otoparkını da inşaat tamamlandıktan sonra tekrar hizmete açacaklarını ifade etti.

Başkan Altay, sahur öncesi ise Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafıyla bir araya geldi. Sabaha karşı mesaiye başlayan Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafını da ziyaret ederek yeni hal projesini konuştuklarını kaydeden Başkan Altay, “Dernek Başkanımıza ve tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bereketli olsun. Şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için esnaflarımızın güçlenmesi çok önemli. Şehrimizdeki tüm kesimlerin katılımıyla daha yaşanabilir bir Konya hedefine doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette; AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kele ile Konya Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Adnan Pirinç de yer aldı.