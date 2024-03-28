Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar ve Ereğli ilçelerini ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, “Geçtiğimiz beş yıllık süreçte olduğu gibi yeni dönemde de ilçe belediyelerimizle el ele vererek Konya’mız için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretlerini Karapınar ve Ereğli’de sürdürdü.

Karapınar Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile görüşen Başkan Altay, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde Cumhur İttifakı Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Önal ve partililerle bir araya geldi. Başkan Altay Karapınar esnafını da ziyaret ederek ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu.

“YENİ DÖNEMDE KARAPINAR’IMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Karapınarlılarla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Karapınar’da hemşehrilerimizden ve esnaflarımızdan Cumhur İttifakımız için destek istedik. Geçtiğimiz beş yıllık süreçte olduğu gibi yeni dönemde de ilçe belediyemizle el ele vererek Karapınar’ımız için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY EREĞLİ’DE İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Karapınar’dan sonra Ereğli’ye de bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Altay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın da yer aldığı iftar programına katıldı. Başkan Altay, Konya’nın en büyük ilçesi Ereğli’nin son beş yılda çok büyük kazanımlar elde ettiğini anımsatarak, 31 Mart’tan sonra da Ereğli’nin Konya’nın parlayan yıldızı olması için el ele gönül gönüle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İftar programına; Ereğli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Oprukçu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Salih Koyuncu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol, MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz da katıldı.