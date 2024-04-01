Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları ve müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları ve müdürlerle bir toplantı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde atlatıldığını belirterek, “Şimdi Türkiye yeni bir döneme başlangıç yapıyor. Vatandaşımız sandıkta söyleyeceğini söyledi. Konya her zaman hem bu davaya sahip çıkan hem de yerel yönetimlerdeki başarısıyla Türkiye’yi etkileyen bir belediye ve yapı oldu. Şimdi Konya’nın başarısı yine Türkiye’de bazı değişim ve dönüşümlerin öncüsü olacaktır. Ben bu ekibin bunu yapacağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte daha çok gayret edeceğiz, daha çok çalışacağız, daha çok zaman harcayacağız, daha çok efor sarf edeceğiz. Yeni bir başarı hikayesini hep birlikte yazacağımıza inanıyorum. Seçimlerin şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konya’ya hizmet etmek için 5 yıl daha ruhsat veren tüm Konyalılara teşekkür eden Başkan Altay, Konya’nın 42 bin kilometrekaresine gayretle hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.