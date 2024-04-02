Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı ( SOBE) ziyaret etti.

Otizmin eksiklik değil, farklılık olduğunu belirten Başkan Altay, “Otizmli çocuklarımızın yaşamlarını daha kolay hale getirebilmek için yeni projeler üretiyoruz. Yavrularımızın ve ailelerinin mutluluğu için durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda SOBE gibi merkezler özel çocuklarımızın ve ailelerimizin en güzel dostu oluyor. SOBE sadece Konya’nın değil ülkemizin ilgiyle takip ettiği bir marka haline dönüştü. Burada eğitim gören çocuklar hepimizin çocukları, hepimizin evlatları. Bizler her bir özel çocuğumuzun hayatına dokunarak yaptığımız çalışmaların yarınlarımız adına yeni umutlara vesile olacağına inanıyoruz. Tüm belediyelerimizle birlikte, sevgili çocuklarımızı hayata hazırlamak için gece gündüz demeden gayretle çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Başkan Altay’a Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da eşlik etti.