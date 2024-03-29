Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Lokomotif Çocuk Köyü’nü ziyaret eden Başkan Büyükakın, ‘Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım!’ şenliğinde çocuklarla buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı nesiller yetişmesi için her konuda özenle çalışmaya devam ediyor, çocuklarımızın geleceğine faydalı tohumlar atıyor. Büyükşehir, İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı içinde yer alan Lokomotif Çocuk Köyünde “Mutlu Şehir Mutlu Çocuk” sloganıyla çocuklar, özgürce kendilerini ve yaşamı keşfetmelerini amaçlıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan Lokomotif Çocuk Köyü’nü ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocuklarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti.

‘ÇIK DIŞARIYA OY-NA-YA-LIM’

Doğu Kışla Parkı içerisinde yer alan Lokomotif Çocuk Köyü’nde düzenlenen tanıtım programında ‘’Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım’’ ile çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinlikte; sahne gösterileri, Hacivat ve Karagöz, ibiş ve meddah gösterisi, sihirbaz gösterisi, sahne yarışmaları, tahta bacak ve jonglör yer aldı.

Programa katılan Başkan Büyükakın, Çık Dışarıya Oy-na-ya-lım etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Başkan Büyükakın çocuklara etkinlikte, ‘’Mutlu musunuz, eğleniyor musunuz?’’ diye sordu. Çocuklar hep bir ağızdan, ‘’Eveeet!’’ diye bağırdı. Başkan Büyükakın, daha sonra Lokomotif Çocuk Köyündeki eğitim atölyelerine katıldı.

3-6 YAŞ İÇİN ÖĞRETİCİ ATÖLYELER

Çocukların kaliteli zaman geçirmesi, gelişim alanlarının desteklenmesine yönelik oyunlar, çocuklarda farklı duyuların uyarılmasını fiziksel, sosyal, duygusal, dilsel ve bilişsel gelişimlerini destekliyor. Lokomotif Çocuk Köyü çocukların keşif yapma yönünü canlandırmanın yanı sıra merak duygularının gelişmelerine de katkı sağlayacak. Çocuk köyünde bulunan vagonlar 10 kişilik gruplar halinde 3-6 yaş arası çocuklara göre 4 haftalık ve haftada 1 gün etkinlik olacak şekilde planlandı. Ayrıca her 4 haftalık istasyon bitiminde aile katılım etkinliği düzenlenecek. Çocukların gelişim özellikleri açısından 3-4 yaş ve 5-6 yaş grupları olarak ayrı ayrı planlandı. Lokomotif Çocuk Köyünde yer alan vagonlar ise; Minik tasarımcılar vagonu, Minik şefler vagonu, Minik çevreciler vagonu, Minik okurlar vagonu, Minik ressamlar vagonu, Minik mucitler vagonu, Minik mimarlar vagonu, Minik müzisyenler olarak düzenlendi. Atölyelerde oyun terapisi ile çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlanıyor.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Ebeveynler ve çocuklar için Lokomotif Çocuk Köyü’nde psikolojik danışmanlık hizmeti de verilecek. Çocuğun bireysel gelişiminin 3-6 yaş grubu özelliklerine uygun olarak ilerleyip ilerlemediğinin tespit edilmesi, çocuğun verdiği mesajların doğru algılanması ve oluşabilecek davranışsal veya duygusal sorunların önüne geçilmesi sağlanacak. Ebeveynlere de çocuğun gelişim süreçlerini nasıl izleyecekleri, çocuklarla iletişim kurarken zorlandıkları alanda nasıl davranmaları ve çocuğa hangi alanlarda destek olmaları gerektiği konusunda eğitimler verilmesi de planlandı. Lokomotif Çocuk Köyü ile ilgili bilgi almak için 02623182726 nolu telefon aranabilir.