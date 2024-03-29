Bankacılık yatırımı olarak geçen yıl Eylül ayında faaliyete geçen Hayat Holding’in dijital bankası Hayat Finans, finansal teknoloji şirketi Hayat Fintek Çözümleri A.Ş.’yi kurdu.İSTANBUL (İGFA) - 87 yıllık tecrübesiyle, 20.000’i aşkın çalışanı ve 17 ülkedeki üretim tesisleri ile 49 Türk markasını dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştıran Hayat Holding’in dijital banka yatırımı Hayat Finans, finansal teknolojiler sektöründe etkisini artıracak önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Hayat Finans, tüm dünyada dijitalleşme ile hızlıca yükselen finansal teknolojiler alanında faaliyet gösterecek Hayat Fintek Çözümleri A.Ş.'nin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Yenilikçi ve yaratıcı finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini ve müşterilerle buluşturulmasını amaçlayan Hayat Fintek, Türkiye’nin ilk dijital bankası olarak geçen yıl eylül ayında faaliyete geçen Hayat Finans’ın yüzde 100 iştiraki olarak kuruldu.

Hayat Fintek’in teknoloji ve müşteri hizmetleri alanında yazılım ve mobil uygulama geliştirme, müşteri deneyimi, pazarlama ve analitiği, dijital avantaj platformları, mobil ödemeler, finans teknolojileri ve ilgili konularda yenilikçi ürünler ve iş modelleri geliştirmesi hedefleniyor.