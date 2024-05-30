Başkan Büyükakın, Ordu ve Van Federasyonlarını oluşturan dernek başkalarıyla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Anadolu’nun tüm zenginliğini Kocaeli’ne taşıyan hemşeri dernekleriyle her fırsatta bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son olarak Ordu ve Van Federasyonlarını oluşturan dernek başkalarıyla buluştu. “Sivil Toplum Kuruluşlarımızla ülkemizin yeni yüzyılını birlikte inşa edeceğiz” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için konuklarına teşekkür etti. “Desteklerini her zaman arkamızda hissettiğimiz Vanlı ve Ordulu kardeşlerimizin sıcaklığı ve samimiyeti bize büyük bir motivasyon kaynağı oluyor” dedi. Kocaeli Ordulular Federasyonu Başkanı Erkan Güngör ve Kocaeli Vanlılar Federasyonu Başkanı Kenan Yıldız’ın da yer aldığı birlikteliklerde yerel, ulusal ve uluslararası konularda ele alındı.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIM ELE ALINDI

STK’ların toplumsal sorunlarına duyarlılık başta olmak üzere demokrasinin gelişimine dair çok önemli katkıların olduğuna da değinilen görüşmelerde, kalkınmanın, sosyal adaletin ve insan haklarının savunulmasında sivil düşüncenin önemine de vurgu yapıldı. Başkan Büyükakın, “Birçok kez bir araya geldiğimiz Vanlı ve Ordulu hemşerilerimizle geleceğe dair çalışmalarımız üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Bu vesileyle Vanlı ve Ordulu hemşerilerimize teşekkür ediyor, birlikte daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz” açıklamasını yaptı. Birliktelikte Gazze’deki soykırım da ele alınırken, Kocaeli’nin neler yapabileceği üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.