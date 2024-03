Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; anneleri veyahut babaları ebediyete irtihal eden Gebzeli yetim ve öksüz çocukları aileleriyle birlikte iftarda ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Gebzeli yetim ve öksüz çocuklarla iftar programında bir araya geldi. Yoğun ilgi gören iftar programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, ilçe protokolü mensupları, çeşitli kurum ve STK temsilcileri de katıldı.

RABBİMİZE ŞÜKÜR EDİYORUZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Böyle güzel bir akşamda iftarda buluştuk. Bayrama yaklaşıyoruz. Rabbimizden sağlık sıhhat ve huzur içerisinde ailemize dostlarımızla sevdiklerimizle bayram yaşamayı diliyoruz. Değişik neden ve sebeplerle kaybettiklerimiz oluyor. Biz biliyoruz ki emir büyük yerden takdir rabbimizden. Nasıl dilerse öyle imtihan ediyor. Kayıplarımız için üzülüyoruz ancak biz biliyoruz ki rabbimizin hepimiz için tecelli ettiği bir saat var. Bir devridaim var. O yüzden hayat devam ediyor. Hayatı daima bir hüzün ortamına çeviremeyiz. Mücadele gerekir, gelecek nesillere ümit vadetmemiz gerekir. Bu akşam burada bir arada olduğumuz için rabbimize şükrediyoruz” dedi.

TOPLUMUN ÖNCÜ AİLELERİSİNİZ

Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise, “Bugün yavrularına her türlü imkansızlığa rağmen dört elle sarılan ve tüm ihtiyaçlarını gidermek için her türlü çabayı gösteren ailelerimizi davet ettik. Bugün ki davetimizde ev sahipliği yapan değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizler her türlü takdir ve beğenin üzerinde her şeyi hak eden velilersiniz. Sizler toplumumuzun öncüsü ailelersiniz. Bu çabanızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Programa katılan çocuklar ve yakınlarının masalarını tek tek dolaşan Başkan Büyükgöz, davetliler ile sohbet etti. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam ederek dualarla son buldu.