Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne alınan 30 yeni aracın Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen teslim törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’in direksiyona geçtiği yeni araç ile şehir turu da attı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Trafik Haftası Etkinliği kapsamında toplumun huzur ve güvenini sağlayan emniyet teşkilatının hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne alınan araçların teslim törenine katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda hazırlanan stantları gezip, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’dan hem yeni araçlar hem de etkinlik hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, birbirinden güzel etkinliklere imza atıp, Kayserilileri bilinçlendiren Emniyet teşkilatına ve araçların alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Alınan araçların şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Rabbim kaza bela vermesin” dedi.

Vali Gökmen Çiçek bindiği yeni araçtan polis telsizi ile Kayserililere “Emniyet’imize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra Kayseri sokakları daha güvenli ve daha huzurlu” mesaj gönderdi.

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek’in direksiyona geçtiği yeni araç ile Cumhuriyet Meydanı’ndan Sivas Caddesi’ne, Nato Caddesi’nden çevre yola, İstasyon Caddesi’nden tekrar Cumhuriyet Meydanı’na giderek, şehir turu da attı.

“SPOR OKULU OLMAYAN MAHALLE BIRAKMAYACAĞIZ”

Cumhuriyet Meydanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’de birlik, beraberlik ve elini değil taşın altına gövdesini koyan insanlar olduğu için işlerin kolaylaştığını ifade etti.

Büyükşehir belediyesi ile birlikte spor okulu olmayan mahalle bırakmayacaklarını vurgulayan Vali Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bir söz verdik. Büyükşehir Belediyemizle birlikte spor okulu olmayan mahalle bırakmayacağız. Ancak zaten Spor A.Ş.’de binlerce sporcu var. İnanılmaz teşvikler var. 24 bin kişiye Spor A.Ş. de hizmet veriyor. Dün geçen gün sadece bir yürüyüşte Büyükşehir Belediyemiz tarafından getirilen bisikletlerle çok rahat bu organizasyonu yapabildik. Oralardan antrenör desteği alıyoruz. Bizim Gençlik Spor Müdürlüğü’müzden antrenör desteği alıyoruz. Ama ErVa Spor Okulu Projeleri Kayseri’nin, ona inanıyorum yüz akı olacak” diye konuştu.

Stantları ve etkinlik alanını gezen emniyet personeli ile sohbet eden Büyükkılıç, tüm emniyet teşkilatının Trafik Haftası’nı da kutladı.