Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile Türkiye’de sayılı olan agrega üretim tesisi ve Türkiye’ de ilk olan araçlarla tarihi bir dönem yaşanacağını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sezona hızlı başladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını ve bu konuda Türkiye’de sayılı belediye olduklarını vurguladı.

Hizmete sunulan projelerle yerli ve milli üretime destek vererek, ülke ekonomisine de büyük katkı sağladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkânı sunuyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. Geçen yıl hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisiyle ise asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz ve taş ocağıyla ürettiğimiz 210 bin ton mıcır malzemesiyle büyük oranda tasarruf sağladık. Kayseri’de ilk ve tek olan asfalt freze aracı ile freze (ömrünü tamamlamış asfalt sökümü) çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Aracın çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne büyük katkı sağlıyoruz. Çağın koşullarının gereksinimlerini karşılayacak, farklı özellikte, çevre dostu ve yüzde yüz yerli üretim olan 138’i iş makinası olmak üzere toplam Kocasinan’ın geleciğine 173 yeni araç kazandırdık ve böylelikle her işimizi kendimiz yapar hale geldik. Özellikle Kocasinan’da bugüne kadar bin 322 km yol yaptık ve bin km daha yol yaparak, toplam 2 bin 347 km yol yapmayı hedefliyoruz. Güneş Enerjisi Santrali Projesini de hayata geçireceğiz. 100 bin metrekare alana kurulu 6 MW kapasiteli yeni bir tesis daha yapacağız. Kendi kaynaklarıyla Dünya genelinde stratejik olarak öne çıkan şehirler, gelecekte kendi kaderlerini yönetecek. Bu anlamda ülkemiz ve şehrimiz için yaptığımız projeler, büyük bir yatırım ve kazançtır. Türkiye’de ilçe belediyeler ölçeğinde kendi imkânlarıyla böyle hizmetler yapan sayılı belediyeyiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, “Güçlü ve Büyük Kocasinan’ için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.