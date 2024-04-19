Gazeteci Yazar Mesut Demir, turizmde atağa kalkamayan, hak ettiği payı alamayan Bursa’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e umutları bağladığı kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

Turizmde umutlar Mustafa Bozbey’de

Yerel seçimlerde aldığı zaferle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Bozbey’in ilk icraatı suya yüzde 25 indirim ve yabancı tabelaların kaldırılması olmuştu.

Bursalılar tarafından büyük destek gören bu iki çalışmanın ardından gözler yeni müjde ve çalışmalara çevrildi.

Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde vatandaşların büyük ilgi ve desteğini gören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Merkezi’nin CHP’li belediyelerin tarım ve hayvancılık konusundaki teşvik ve destekleri olacağına yönelik açıklamasıyla Meclis Üyesi Sedat Akar’ı Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü olarak görevlendireceği konuşuluyor.

Sedat Akar’ın tarım ve hayvancılık konusunda ciddi çalışmalar yapacağı, bu çalışmalarla tarım şehri Bursa’nın eski günlerine yeniden döneceğinden Bursalılar emin.

Çevre, ulaşım gibi konularda da önemli projelerin hayata geçmesi bekleniyor.

Tabi ki bazı proje ve çalışmaların hemen olması mümkün değil.

Sonuçta Başkan Mustafa Bozbey’in elinde bir sihirli değnek yok.

Kaldı ki, “Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasında ne kadar para var? Ne kadar borç var?”, bunları kurmaylarıyla değerlendirecek Başkan Bozbey.

Bursa’da yapılacak çok iş, eksik birçok hizmet var.

Bu projeler ve çalışmaların 5 yıl içerisinde tamamlanması mucize olur ama Mustafa Bozbey mucizeleri başarmayı seven bir kişiliği var.

BURSASPOR, ESKİ GÜNLERİNE DÖNEREK KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

İkinci bir 5 yıla daha ihtiyacı olacağı kesin.

Nilüferlilerin gönlünde taht kuran Başkan Mustafa Bozbey’in yapacağı çalışmalarla Bursalıların gönlüne gireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bursalılara ekonomik açıdan katma değer katacak önemli 2 konu var.

Biri Bursaspor, diğeri turizm.

Bursaspor sevdalısı Başkan Bozbey’in bu konuda önemli atılımlar yapması, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1. Lige takımın çıkması için gereğini yapması bekleniyor.

Bursaspor’un eski günlerine dönmesi demek, spor kenti Bursa’da esnafından tutun turizm sektörüne kadar her alanda ekonomiye değer katacak.

BAŞKAN BOZBEY, TURİZMDE BURSA’YA KATMA DEĞER KATACAK

Diğer yandan turizm ile ilgili de önemli çalışmalara imza atması bekleniyor Başkan Bozbey’in…

Turizm Haftası nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Denizi, gölleri, dağı, longozu, şelaleleri, kıyı şeritleri, termal suları, buram buram tarih kokan mekanlarıyla Bursamız, turizmde ürün çeşitliliğinin en yüksek olduğu bir kent. Ancak, turizmden aldığımız pay çok düşük.” dedi.

Bursa’da ortalama konaklama süresinin 2 gün bile olmadığına dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, döviz girdisine ihtiyacın olduğu bu ekonomik şartlarda yabancı turist sayısının yerli turist sayısının 3’te biri olduğuna vurgu yaptı.

Turizm konusunda Bursa’nın yönetilemediğini ve tanıtılamadığına işaret eden Başkan Bozbey, yaşadığı kentin doğal güzelliklerini bilmeyen ve gitmeyen birçok Bursalı olduğunu, Bursa’nın turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacaklarını söyledi.

Görünen o ki, Bursa’daki değişim, kentin tarım ve hayvancılık başta olmak üzere, spor, turizm ve diğer konularda refaha ulaşacak projelerle atağa kalkacak.

Fahiş fiyatlar konusunda da Başkan Mustafa Bozbey’in zabıta ekipleriyle sıkı markaj uygulaması bekleniyor.

Sağlıklı ve esen kalın…