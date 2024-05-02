Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü’nde dünyaya gözlerini açan Hasan Buğra bebeği ziyaret etti. Bebeklerini kucaklarına alan Özmen ailesinin mutluluğuna ortak olan Başkan Zeyrek, Hasan Buğra bebeğe, sağlıklı bir ömür diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü’nde Manisa’da, dünyaya gözlerini açan ilk bebeği ziyaret edip, ailenin mutluluğuna ortak oldu. Gece geç saatlerde Manisa Şehir Hastanesi’ne giden Başkan Zeyrek, ilk olarak hastanede görev yapan sağlık personeliyle selamlaştı, kolaylıklar diledi. Ardından, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü’nde dünyaya gözlerini açan Hasan Buğra bebeği ziyaret etti. Anne Nuran Özmen, baba Halil İbrahim Özmen’i tebrik eden Başkan Zeyrek, hediye takdim etti. 7’den 77’ye herkesin sesini duymak için çok mücadele edeceklerini belirten Başkan Zeyrek, “Biz onların gelecekleri için çok çalışıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında daha iyi bir kent oluşturmak için çok çalışıyoruz. Bu emaneti biz onlara bırakacağız. Onlarda büyüyecekler, bu emaneti alıp yarınlara bırakacaklar. En büyük hedefimiz o. Beş yıl boyunca bu ölçüde çok çalışacağız. Hasan Buğra ve diğer yavrularımız için. 7’den 77’ye herkesin sesini duymak için çok mücadele etmek gerekiyor. Bu ölçüde de bize çok görev düşüyor. Bu görevi en iyi şekilde yapıp, beş yılımızı o şekilde geçireceğiz” dedi. Başkan Zeyrek’in sürpriz ziyareti karşısında anne Nuran Özmen ve baba Halil İbrahim Özmen de mutluluğunu dile getirerek, teşekkür etti.