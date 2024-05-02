Turkcell’in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Zeka Gücü’ projesi kapsamında başlattığı ‘Yapay Zeka Maratonu’ tüm hızıyla sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerinin teknolojiye olan meraklarını artırmak, dijital becerilerinin gelişmesine uygun ortam ve imkân sağlamak amacıyla başlattığı ‘Zeka Gücü’ projesini dijital dünyaya uygun yeniliklerle büyütmeyi sürdürüyor. Proje kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin 48 şehrindeki Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) kurduğu 76 Zeka Gücü sınıfıyla 250 binden fazla öğrenciye ulaşan Turkcell, şimdi de ‘Yapay Zeka Maratonu’ ile öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlıyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim gören 800 lise öğrencisi Turkcell Yapay Zeka Maratonu kapsamında fırsat eşitliği gözetilerek online eğitim programına katıldı.

Gençler, eğitimlerde veri bilimi, yapay zeka ve makine öğrenmesinin temellerini öğrendi. Haftada 10 saat süren eğitimlerle liseliler, Python programını kullanmayı öğrendi, veri görselleştirme üzerine çalıştı, algoritmaların mantığını kavradı ve örnek veri setleriyle proje çözümleri gerçekleştirdi. Öğrenciler program sırasında uzman eğitmenler ve Turkcell çalışanlarının verdiği mentorluk desteğiyle yapay zeka ve veri bilimi konusunda bilgi seviyelerini derinleştirdi.

BİREYSEL YA DA EKİP OLARAK KATILMAK MÜMKÜN

Eğitim alan gençler, maratonun ikinci ayağı olan ‘hackathon’a, bireysel ya da ekip olarak katılabilecekler. Turkcell’in dijital ürün ve hizmetleri fizy, Pasaj ve Chatbot için çözümler geliştirecek öğrencilerden finale kalanlar, Mayıs’ın son haftası İstanbul’da gerçekleşecek final etabında projelerini sunacaklar. Dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiği ‘Zeka Gücü’ projesinde özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde teknoloji sınıfları açıyor.