Manisa Dostlar Meclisi konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Manisa'nın gelişmesi ve tanıtılması için çalışan Manisa Dostlar Meclisi bu hafta Enduro Motosiklet tutkunlarını konuk etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi'nin sözcüsü Cihan Canuyar yaptığı konuşmada "Manisa Dostlar meclisi bu haftaki toplantısında Enduro motor sporları kulübünü konuk ettik. Bu spora çok uygun olan Spil Dağında önümüzdeki yıl Manisa Tarzanımıza ithafen önce Ulusal sonrasında ise Uluslararası bir Enduro yarışının düzenlemesi noktasında ortak proje düzenlemeye karar verdik. Burada önemli olan hem Manisalı sporcularımıza destek vermek hem de Spil dağımızı ve Manisa Tarzanımızı önce ülkemizde sonra da dünyada daha çok tanıtabilmektir" şeklinde konuştu.

Enduro Motosiklet sporcusu Erol Marmara ise "Bugün Manisa Dostlar Meclisinin misafiri olduk. Tüm Manisa Dostlar Meclisi üyelerine teşekkür ediyorum. Bizi ilgi ile dinlediler. Manisa Enduro Motosiklet sporları olarak yapılacak her türlü etkinlikle katkı vermeye hazırız. Önümüzdeki yıllarda Manisa için önemli projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.