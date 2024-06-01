İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa söylemini eleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, Cumhurbaşkanı ve AKP hükümetinin anayasayı sürekli değiştirmeye çalıştığını ancak mevcut anayasal düzenlemelere dahi uymadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı bir konuşmada yeni bir anayasanın zaruri ihtiyaç olduğunu söyledi. Erdoğan'ın bu konuşmasının ardından Başkan Engin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine bir yeni anayasa söylemiyle karşımıza çıktı. Ancak şunu sormak gerekiyor: Mevcut anayasa yeterince mi uygulandı? Bugüne kadar yapılan anayasa değişikliklerine gerçekten riayet edildi mi? Maalesef, hükümetin tutumu, anayasayı bir kere bile tam anlamıyla uygulamadan sürekli değiştirmekten yana. Bu durum, anayasal düzenin ciddiyetini zedeleyen bir tutumdur.”

İyi Parti Edirne İl Başkanı, mevcut anayasada yapılan değişikliklerin çoğunun halkın iradesine aykırı şekilde gerçekleştirildiğini ve demokratik değerleri zedelediğini savundu. Engin, sözlerine şöyle devam etti: “Anayasa, bir ülkenin hukuki temelidir ve her vatandaşın haklarını güvence altına alır. Ancak, son yıllarda yapılan değişiklikler, demokrasiyi zayıflatmış ve tek adam rejimini pekiştirmiştir. Şimdi yeniden bir anayasa değişikliği söylemi, halkın gerçek sorunlarını göz ardı eden bir yaklaşımın ifadesidir. İYİ Parti olarak, Türkiye’nin ihtiyacı olan şeyin sürekli anayasa değişikliği değil, mevcut anayasal düzenin eksiksiz uygulanması olduğuna inanıyoruz. Gerçek bir demokratik düzen, ancak mevcut anayasanın tüm hükümlerine uyularak sağlanabilir" dedi.