İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Engin mesajında şu ifadeleri kullandı:"23 Nisan 1920, milli iradeyi her turlu gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclisin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel örneğidir. Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet"dedi.