Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri (ÇKSM) ile kreşlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Miniklerin oyunları ve çeşitli etkinlikleriyle süslenerek gerçekleştirilen kutlamalar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.MANİSA (İGFA) - Ulusal egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı bu kutlu günü 104 yıl önce bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceğimizin mimarları çocuklara armağan etmişti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ile kreşlerinde eğitim alan minikler de kendilerine miras bırakılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlayarak bu anlamlı güne değer kattı. Kutlamalarda yüzlerce çocuk ve aileleri bir araya gelip oyunlar, danslar, gösteriler gerçekleştirerek 23 Nisan’ın tıpkı bir şenlik havasında geçmesini sağladı.

Miniklerin yer aldığı etkinlikler neşeli anlara sahne oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocukların sergiledikleri gösteriler, veliler ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.