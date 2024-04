Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TRANBZON (İGFA) - Emeğin ve alın terinin kutsallığını her zaman ön planda tuttuklarını belirten Başkan Genç, “Ülkemizin büyük ve güçlü bir Türkiye hedefine doğru attığı her adımda, emekleriyle bu yolculuğa katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Alın terleriyle, özveriyle çalışan ve üreten her bir emekçi, ülkemizin kalkınma hamlelerindeki önemli paydaşlarımızdan biridir. Sadece bugün değil, her gün, onların gayreti ve azmiyle Türkiye'nin geleceği daha da parlak bir hal alıyor. Bu özel günde, emekçilerimizin hak ettikleri değeri görmelerini ve daha güçlü yarınlar için verdikleri mücadelede desteklenmelerini yürekten diliyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetleri, göreve geldikleri ilk günden itibaren işçilerimizin karşılaştığı sorunlara samimiyetle yaklaşarak çözüm üretmeyi ön planda tutmuştur. Bu süreçte, işsizlik oranını azaltmak ve istihdamı artırmak için çeşitli tedbirler ve programlar hayata geçirilmiştir” dedi.

KALKINMADA LOKOMOTİF GÜÇ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletimizin, çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Biz ki, ‘İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz’ diyen bir Nebi’nin ümmetiyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum.”