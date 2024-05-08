Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, sabah mesaisine Mithatpaşa Caddesi’ni denetlemeyle başladı, caddede ve yolu işgal eden eşyaları kaldırttı. ‘Vatandaş cadde de sokakta rahat bir şekilde yürüyecek, alış veriş yapacak. Esnaf kendi sınırları dışına çıkmayacak” dedi.İZMİR (İGFA) - Müdür ve amirleri toplayan Başkan Günay sahil projesini yerinde inceledi, projenin nasıl ilerlediğine dair müdürlerden bilgi aldı. Ardından Mithatpaşa Caddesi’ni gezen Başkan Mustafa Günay esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşla sohbet etti. Mithatpaşa caddesi’ni denetleyen Günay, yolu işgal eden ne kadar masa, sandalye, ürün varsa kaldırttı.

‘GÜZELBAHÇE’NİN KALBİ MİTHATPAŞA CADDESİ’

Güzelbahçe için öneli bir cadde olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “ Mithatpaşa Caddesi İzmir için önemli bir cadde. 4 ilçeyi kapsayan 25 km uzunluğunda bir cadde olan Mithatpaşa Caddesi Güzelbahçeyi baştan sona kapsıyor. Güzelbahçe’nin en hareketli ve işlek caddelerinden biri. Seçim projelerimizden birisi de bu caddenin tek tip tabelaya dönüştürmek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte bu projemizi de gerçekleştireceğiz. Bu cadde bizim için reklam yüzü. O yüzden caddeye gereken önemi vereceğiz. İnsanların alış verişlerini rahat yapması ve yürüyebilmeleri için engel olabilecek tüm unsurları ortadan kaldırıyoruz. Bir düzene geçip caddeyi keyifli bir yere dönüştüreceğiz” diye konuştu.