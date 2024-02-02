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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi’ndeki İsmail Camii’ne giderek Cuma Namazı sonrasında cami cemaati ve mahalle sakinleriyle buluştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri yerinde dinlemeyi sürdürüyor. Başkan Hürriyet bugün Kabaoğlu Mahallesi’ndeki İsmail Andız Camii’nde Cuma Namazı çıkışı cami cemaati ile bir araya geldi. Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş ile vatandaşların taleplerini dinleyen Hürriyet, hiçbir ayrım gözetmeden her bölgeye en iyi şekilde hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade etti.

“HALKIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Programda vatandaşlarla bol bol sohbet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Cuma Namazları çıkışında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hem ‘Hayırlı Cumalar’ dileklerimizi iletiyoruz hem de varsa taleplerini dinliyoruz. Halkımızın mutlu olması adına elimizden gelen çabayı samimiyetle göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini not alarak gerekli hizmetleri sunmak adına çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

KEK VE SICAK ÇORBA İKRAMI

İzmit Belediyesi mobil ikram aracı Cuma Namazından çıkan vatandaşlara Aşevi’nde üretilen kek ve sıcak çorba ikramında bulundu. Bölge halkı da her fırsatta kendilerini dinleyen Başkan Hürriyet ve ekibine hem ziyaretleri hem de ikramlarından dolayı teşekkürlerini iletti.