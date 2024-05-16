Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında kiralık binalarda hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi birimlerinin, Büyükşehir’e ait kamu binalarına transfer edilmesi için çalışmalara başladıklarını paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamuda tasarruf tedbirlerinin ardından aldıkları yeni kararı açıkladı.

Başkan Alemdar, kiralık binalarda hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi birimlerinin, Büyükşehir’e ait kamu binalarına transfer edilmesi için çalışmalara başladıklarını paylaştı.

TASARRUF İLE HİZMETLERİN VERİMLİLİĞİ ARTACAK

‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni desteklediklerini, açıklanan tasarruf tedbirlerini uygulamak üzere harekete geçtiklerini aktaran Başkan Alemdar, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından 13 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi çerçevesinde yer alan hususlarda çalışmalara başladık. Bu doğrultuda kiralık binalarda hizmet sunan Büyükşehir Belediye birimlerimizin en kısa sürede Büyükşehir bünyesindeki kamu binalarına transfer olmaları için çalışmalara başladık. Planladığımız kira tasarrufu dönüşümü ile belediye hizmetlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimize daha iyi ve kapsamlı hizmet sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.