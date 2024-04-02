İzmit Belediyesinin Mobil Aşevi’nde İzmitlilerle bir araya gelerek aynı sofrayı paylaşan Başkan Hürriyet, “Bize destek veren bütün İzmitlilere teşekkür ediyorum. 400 bin kişinin başkanıyız. Asla şımarık ve kibirli davranmayacağız” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu kentin dört bir yanında yaşatıyor. İzmit Belediyesi, Anıtpark’ta konumladığı Mobil Aşevi ile günde bin kişiyi ücretsiz iftar sofrasında ağırlıyor. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek olan uygulamaya İzmitliler yoğun ilgi gösteriyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te Mobil Aşevi’nde vatandaşlar ile birlikte iftar yaptı.

“RAMAZAN SOFRALARINI 3 SENEDİR KURUYORUZ”

İftar programında konuşan Başkan Hürriyet, “Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu akşam da sizlerle soframızı paylaşmak nasip oldu. Halkımız ile her daim buluşmaya çalışıyoruz. Ramazan sofralarını 3 senedir kuruyoruz. Bu sene sofralarımızı daha da arttırdık. Daha fazla insanımıza ulaşmak nasip oldu. İlk aşevimizi kurduk şimdi de mobil aşevimiz var.

“GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAMAYACAĞIZ”

Ramazan ayının ilk gününden beri iftar yemekleri veriyoruz. Herkese bu sofralar açık. Sofralarımız bereketli olsun. Bayrama erişmek nasip olsun. İkinci dönemin ilk akşamındayız. Yeni dönemde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bize destek veren bütün İzmitlilere teşekkür ediyorum. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Asla şımarık ve kibirli davranmayacağız. 400 bin insanın başkanıyız. Kimseyi ayırmadan yolumuza devam edeceğiz. Güç zehirlenmesi yaşamayacağız” dedi.