İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri olan ‘Sen Anlat İzmit’ programı Kuruçeşme Mahallesi’nde Başkan Hürriyet’in katılımıyla devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları Kuruçeşme Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Vatandaşların, talep ve önerilerini sunma imkânı bulduğu programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyeleri ve İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu katıldı.

VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN

Vatandaşlar direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini Başkan Hürriyet’e iletti. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Program kapsamında vatandaşlara ayrıca İzmit Belediyesi tarafından üretilen mantar ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.

“TEK TEK DÖNÜŞ YAPIYORUZ”

Sen Anlat İzmit Programında konuşan Başkan Hürriyet, “Sen Anlat İzmit programlarımızı Halk Günleri çerçevesinde başlatmıştık. Seçimden önce başlayan programlarımız seçimden sonra da devam ediyor. Halkımızın ayağına giderek birçok bölgede standımızı kuruyoruz. Kendi bahçelerimizde ürettiğimiz tarım ürünlerimizi de halkımıza dağıtıyoruz. Bugün de müdürlerimiz, personelimiz ve meclis üyelerimizle birlikte vatandaşlarımızı dinliyoruz, sonrasında da tek tek dönüş yapıyoruz. İnsanların ayaklarına giderek ihtiyaçlarını dinlemeye çalışıyoruz. Bugün Kuruçeşme Bölgesindeyiz.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Sabah 05.00’da mesaimize başladık. Önce camii cemaatiyle buluştuk, ardından işçi servislerinin uğradığı durakları ziyaret ettik. Sonrasında da esnafımıza ziyarette bulunduk. Buradan da Hatipköy ve Doğan Mahallemize inceleme ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Derdini sıkıntısını anlatmak isteyen vatandaşlarımızı Sen Anlat İzmit standımıza bekliyoruz. Dün mazbatamızı aldık bugün çalışmalarımıza başladık. Bizi çalışmak kurtarır biz çalışmayı seviyoruz” dedi.