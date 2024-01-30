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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerimiz için düzenlenen Ben ve Yıldızım Etkinliği’nde geleceğin teminatı çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatilinde öğrenciler için planlanan etkinliklerden ikincisi olan “Ortaokul Öğrencilerimiz İçin Ben ve Yıldızım Etkinliği”, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla başladı. Etkinliğe katılarak geleceğin teminatı çocuklar ve aileleriyle tek tek ilgilenen Başkan Işık ve eşi Fatma Işık, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Etkinlikte kahvaltılarını eden çocuklar, müzik ve dans gösterilerinin ardından kendileri için özel hazırlanan Ben ve Yıldızım Anı Köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Ressam Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu’na geçen minikler, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan tiyatro oyununu seyretti.