Rize Belediye tarafından yapımına başlanılan, şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak modern mezbaha tesisinin inşaatında incelemelerde bulunuldu.RİZE (İGFA) - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Güven Aksoy, belediye meclis üyeleri ve ilgili esnaf odaları temsilcilerinin katıldığı ziyarette inşaatta devam eden çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alındı.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, alanda yapmış olduğu konuşmada, “Yıllarca şehrimizde görev yapan kasap esnaflarımızdan ilimizde bir mezbaha yapılması konusunda sürekli bize talepleri oluyordu. Bu hizmetin bölgenin bir ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Burada 900 metre kare alan üzerinde inşaat alanı olacak. Tamamlandığında konforlu ve hijyenik şartlarda hizmet verecek olan mezbahada günlük 100 adet büyük baş, 100 adette küçük baş hayvan kesimi yapılabilecek ve şehrin ihtiyacına cevap verebilecek. Ayrıca tesiste biyolojik arıtma sistemi yer alacak ve akan kanın gerek depolanması gerekse çevreye her hangi bir zarar gelmemesi için çalışacak. Üç ay içerisinde bitirmeyi düşündüğümüz Mezbaha projemiz ilimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Çorapçılar mahallesi Salarha Yolu üzerinde, Temizlik İşleri Şantiyesi’nin yanındaki alanda başlanılan inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.