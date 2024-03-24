Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.HATAY (İGFA) - 6 Şubat depreminin ardından uzun zaman geçtiğini hatırlatan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “ 14 ay geçti Hatay’da yıkımlar devam ediyor. 14 ayda AFAD bu konuyu çözemez mi? Yıkımları halen bitiremediler. İnsanlarımız toz asbest havası soluyor. Kanser riski ile karşı karşıya kalacak ilerleyen zamanda insanlarımız” dedi.

31 Mart mahalli idareler genel seçimine hazır olduklarını kaydeden Başkan Savaş, “İktidar partisinin bugüne kadar yaptıkları ve yapmadıklarından rahatsız olan herkesten destek bekliyorum. Bu seçim Hatay’ın var olma yok olma seçimi. Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak zorundayız. Ben Hatay ittifakını yapan biriyim. Biz de tecrübe, birikim ve vizyon var. Seçimi iktidar partisi kazanırsa Hatay’a dair hiçbir şey olmaz. Kızgınlık, küskünlük zamanı değil. Siyasi parti seçimi de değil bu bir milli seçim. Bu coğrafyaya sahip çıkacağız ve şehrimizi sizlerle beraber yeniden inşa edeceğiz. Bu seçim birlik ve bütünlük seçimi” diyerek seçimin demokratik ve sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını istediğini belirtti.

“TOKİ KONUTLARI İLE İLGİLİ ALT YAPI İÇİN BİZE BAŞVURU YAPILMADI”

İktidar partisi adayının “TOKİ konutlarına su, kanalizasyon gibi alt yapının yapılmadığı” yönündeki iddiasının hatırlatılması üzerine Savaş, “ Belediyenin yapacağı iş ile siyasetçilerin devlet aracılığı ile yapması gereken ayrıdır. TOKİ yapıyor fakat bize nerelere yaptıklarını bile söylemediler. Bina dikmekle şehir kurmak ayrı bir şey. Şehir bir bütündür. Belediye ile yapılacaklar paylaşılırsa zaten bizler de bize düşen görevi yaparız. ” dedi.

Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için ilk günlerden itibaren projeler geliştirdiklerini ve bilim insanları ile hareket ettiklerini de sözlerine ekleyen Savaş, “ Hatay’ın iyileştirme planı hazır. 900 sayfalık ile Hatay’ın geleceğini düşündük. Hatay için projelerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman Hatay halkı ile hep birlikte geleceğe daha umutlu bakmış olacağız” açıklamalarında bulundu.

Başkan Savaş, geçmiş yıllarda Hatay’ın riskli bölgelerini tespit ettiklerini ve birçok bölgede de kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirmek istediklerini belirterek bakanlıklara projeleri sunmalarına rağmen hiçbir yanıt alamadıklarını söyledi.

“KENDİ ÇIKARDIKLARI YÖNETMELİĞİ UYGULAMAKTAN ACİZ KALDILAR”

Savaş konuşmasında, “ Biz de depremzedeyiz. Bakanlıklar ve hükümet depremzede değil. Çıkardıkları yönetmeliğe göre kendi sorumluluklarında olan işleri 11 aydır çözemediler. Kağıt üstünde her şey. Kağıt üstünde bir AFAD kurarsanız bu sorunlarının hiçbirini çözemezsiniz. Kendi çıkardıkları yönetmeliği uygulamaktan aciz kaldılar” dedi.

22 yıllık iktidarın hiçbir zaman özeleştiri yapmadan hareket ettiğini de belirten Başkan Savaş, “ Devlet ve millet bakidir. Milletimiz devletine sahip çıkacaktır. Herkes devletin bütün imkanlarından faydalanarak milletin yanında olmayanları gördü. Sandıkta bunun cevabı verilecektir” diye konuştu.

Öte yandan iktidar partisi belediye başkan adayı tarafından herhangi bir ücret alınmadan konut vaat etmesi ile ilgili düşüncelerini paylaşan Savaş, anayasa gereği devletin yapmış olduğu konutlardan ücret alınmaması gerektiğini fakat yapacakları her konut için ücret alınacağını kaydetti.