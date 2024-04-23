23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Münasebetiyle Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, makamını Reşat Şemsettin Sirer İlkokulu öğrencisi Hatice Betül Karakuş'a devretti. Umut Ekrem Küpeli ise Belediye Başkanvekili görevini üstlendi.SİVAS (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreni, Sivas Belediyesi Başkanlık makamında da gerçekleşti.



Belediye Başkanlığı görevini devralan Reşat Şemsettin Sirer İlkokulu öğrencisi Hatice Betül Karakuş, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken "Filistin’de binlerce masum çocuk öldüğü için bayramımız buruk geçiyor." dedi.



Başıboş hayvanlara da değinen Başkan Karakuş, “Başıboş hayvanları uygun barınaklara yerleştireceğiz. Böylelikle hem hayvanlar, hem de vatandaşlarımız zarar görmeyecekler. Aynı zamanda her sokağa geri dönüşüm kutuları koyarak şehrimize ve ülkemize katkı sağlayacağız.” ifadesini kullandı.

Küçük misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ise "Şehrimizin en önemli sorunlarından biri olan başıboş sokak hayvanlarına sahip çıkacağız. Geri dönüşüm de bizim için çok önemli bir konu... Şehrimizi yeşil Sivas yapmak istiyoruz, yenilenebilir Sivas yapmak istiyoruz... Bunun için de yeni projeler başlatacağız." diyerek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.