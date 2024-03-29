Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı pazar günü gerçekleşecek seçim öncesi yemin ederek siyasi ayrım yapmadan hizmet vereceğine söz verdi.Ata SEVGİ / AJANS CANKA

MUĞLA (İGFA) - Seçimlere iki gün kala Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı sözlü ve görüntülü yemin ederek, başkan seçildiği takdirde seçim öncesi siyasi ayırım yapmadan hizmet vereceğinin işaretini verdi.

Başkan Adayı Yazıcı yemininde şu ifadeleri kullandı:

“Marmaris’imiz uygun görür ve belediye başkanı olarak bizi göreve getirirse, Atatürk İlke ve İnkilapları'na bağlı kalacağıma,

Kamu kaynaklarını halkının menfaatleri doğrultusunda, israf etmeden, hak ve hukuk çerçevesinde, doğru yerde kullanacağıma,

Kamu sorumluluğunu üstlenmiş bir kişi olarak hemşerilerimizin güvenini sarsacak karar ve uygulamalardan kaçınacağıma,

Devlet ve belediye ile ilgili şahsi ilişkilerimde dürüstlük ve şeref gibi en üstün ideallerimden taviz vermeyeceğime,

Kamu görevini yürüttüğüm süre içerisinde her türlü partizan faaliyetlerden kaçınacağıma,

Bu şerefli görevimi yaparken bir karşılık ve çıkar beklemeyeceğime,

Belediyenin gücü ve nüfusunu şahsi güç ve çıkar olarak kullanmayacağıma,

Yeşili ve maviyi koruyacağıma,

Marmaris halkı önünde namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”