31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 42,11’lik oyla Efeler Belediye Başkanlığına seçilen, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Anıl Yetişkin, mesaj yayımladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin mesajında; seçim sürecinde kendisine destek veren parti yönetimine, yol arkadaşlarına ve Efeler halkına teşekkür etti.

Gösterilen teveccühten dolayı gururlu olduğunu belirten Başkan Anıl Yetişkin, “Yapılan mahalli idareler seçiminde Efeler Belediye Başkanlığı için şahsıma verdiğiniz destekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur içindeyim. Bana olan güveniniz, inancınız ve samimiyetiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Her birinizin desteği, benim için çok kıymetli ve önemli.” ifadelerini kullandı.

Birlikte daha güçlü ve daha başarılı olacağız

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kendisine sonuna kadar destek olan herkese teşekkürlerini sıralarken birlik ve beraber vurgusu yaptı. Kimseyi ayrıştırmayacağının da sözünü veren Başkan Anıl Yetişkin mesajını şu sözlerle tamamladı: “Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen herkese ayrıca minnettarım. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu olmak üzere, Aydın Milletvekillerimiz Sn. Bülent Tezcan, Sn. Hüseyin Yıldız, Sn. Süleyman Bülbül, Sn. Evrim Karakoz'a, CHP İl Başkanımız Sn. Hikmet Saatçı'ya, Efeler İlçe Başkanımız Sn. Süha Bayırlı'ya, kadın ve gençlik kollarıma, parti örgütüme ve meclis üyesi adayı arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin desteği ve güveniyle, Efeler'imizi daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek için var gücümle çalışacağım. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, birlikte daha güçlü ve daha başarılı olacağımıza inancım tamdır. 1881'de Selanik'te doğan, mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından ayrılmadan Efeler'e hizmet etmeye söz verirken, hepinize bir kez daha teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”