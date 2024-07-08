Transfer döneminin hareketli takımlarından Bayern Münih, Crystal Palace’den Michael Olise'yi kadrosuna kattı.ALMANYA (İGFA) - Transfer hareketliliğine devam eden Alman devi Bayern Münih, kadrosuna orta saha takviyesi yaptı.
Crystal Palace forması giyen 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Michael Olise, B. Münih ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Arsenal, M. City ve Chelsea altyapılarında forma giyen Olise, 2021 yılında Reading'den Crystal Palace ekibine transfer oldu.
3 sezondur Crystal Palace formasını terleten oyuncu 19 maçta 10 gol 6 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Crystal Palace, oyuncunun ayrılığını özel bir video ile duyurdu.
Kaynak: igf