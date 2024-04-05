Ünlü isimlere yaptığı göz kapağı estetiği operasyonlarıyla tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, yaklaşan Ramazan bayramında artacak olan şeker tüketimiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Sezgin, özellikle şeker hastalarının dikkatsiz şeker kullanımı sonucu durumun körlüğe kadar gidebileceğine dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Bugüne dek aralarında sanat dünyasının ünlü yıldızlarının yer aldığı çok sayıda tanınmış ismin göz kapağı estetiği ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Tuncay Sezgin, yaklaşan Ramazan bayramı için önemli bir uyarıda bulundu. Halk arasında şeker bayramı olarak ta bilinen Ramazan bayramında şeker ve şekerli yiyeceklerin tüketiminin artacağını hatırlatan Sezgin, Türk toplumunda özellikle de orta yaş sonrası sıklıkla görülen şeker hastalığının bilinen olumsuzluklarının yanısıra gözleri de etkilediğini söyledi. Sezgin, fazla şeker tüketimi sonucu şeker hastalarının körlüğe kadar giden sorunlar yaşayabileceğine dikkat çekti.

CİDDİYE ALINMALI

Şeker hastalığının retinadaki kılcal damarların yapısını bozup, hücre kaybına yol açtığını söyleyen Op. Dr. Tuncay Sezgin, bunun da damar geçirgenliğinin bozulmasına, sarı nokta bölgesinde sıvı ve yağlı maddelerin birikmesine, beraberinde kılcal damarların tıkanarak beslenmeyen alanların ortaya çıkmasına sebep olduğunu dile getirdi. Sezgin, “Hastalığın ileri evrelerinde ağrılı göz içi basıncı yükselmesi (glokom) ortaya çıkabilir. Tedavi edilmezse bu durum körlükle sonuçlanır” sözleriyle şeker tanısı konan hastaları durumu ciddiye almalarını istedi.