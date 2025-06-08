Bayramın üçüncü gününde hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İç Ege'nin güneydoğu kesimleri ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Haziran Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğu kesimleri ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edildiği günlük hava tahmin raporunda, rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.