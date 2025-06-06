Manisa Büyükşehir Belediyesi, 18 yıldır çözülemeyen Cider Yolu projesinin bin 200 metrelik ilk etabını tamamlayarak Kurban Bayramı’nda hizmete açtı. Başkan Ferdi Zeyrek, yolu kendi kullandığı araçla ilk geçen isim oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatmak için hayata geçirdiği Cider Yolu projesinin ilk etabını tamamladı.

3 kilometrelik yolun bin 200 metrelik bölümü, yoğun çalışmalarla Kurban Bayramı’na yetiştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, açılışı kendi kullandığı araçla yolu kullanarak gerçekleştirdi.

Başkan Zeyrek, “Hemşerilerime bayram hediyesi sunmak istedik. Ekiplerimiz gece gündüz çalışarak Cider Yolu’nu hizmete açtı. 79 hanenin kamulaştırıldığı, 21 milyon TL’yi aşkın harcama yaptığımız bu yolun ilk etabını bitirdik. 16 hanede kamulaştırma sürüyor. Kısa sürede 3 kilometrelik hattı tamamlayarak Manisa merkezde yeni bir arter oluşturacağız. Bu yol, trafik sorununa çözüm olacak” diye konuştu.