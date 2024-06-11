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Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezinde kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile Genel Merkezdeki başkanlık makamında görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Özel, Genel Merkez önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdiler.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı.

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