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Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), işverenler ve iş arayanları bir araya getirerek istihdama katkı sunuyor. 2023 yılı boyunca çeşitli pozisyonlara 31 bin 543 yönlendirme yapan BEYKAM, 532 kişinin de bir işe yerleşmesini sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm bulabilmek için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri bir araya getiriyor. Bu kapsamda Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), vatandaşın işe kolay erişimini sağlamak için başvuru ve yönlendirme işlemleri yaparak iş arayanlara destek oluyor.

Öncelikli olarak kadınların ve dezavantajlı grupların desteklendiği istihdam çalışmalarında,kadınların evde üretmiş oldukları süs eşyalarının satışı için de gerekli koordinasyonlar gerçekleştiriliyor.Dezavantajlı grupların istihdama katılmalarını sağlamak için de engelli pozisyonunda personel açığı olan firmaların katılımıyla da mülakatlar düzenleniyor.

“İŞSİZLİK TÜRKİYE’NİN KANAYAN YARASI”

İlçedeki işsizliğin giderilmesine ve istihdama katkı sunmaya devam edecekleriniifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İşsizlik ne yazık ki Türkiye’nin kanayan yarası. BEYKAM ile bu kapsamda çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Uzman personelimizle işsizliğe çözüm bulma çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.