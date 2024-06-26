Beylikdüzü Belediyesi, Air Power Athletics sporunun ilk uluslararası organizasyonuna kapılarını açtı. Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu, 4 ülkeden 61 sporcunun katıldığı şampiyonaya ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Kökenlerini aletli jimnastikten alan ve “sirk sporu” olarak da bilinen Air Power Athletics, ilk uluslararası turnuvasını Beylikdüzü’nde yaptı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve İran’dan 61 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Henüz kısa bir geçmişi olan ve kimi ülkelerde federasyonu bulunmayan sporun, olimpiyatlara dâhil edilmesi için mücadele ediliyor.

ÜZEL: İLK KEZ BİR BELEDİYE BU SPORA SAHİP ÇIKIYOR

Turnuvanın Air Power Athletics tarihinde bir milat olduğunu ve katkılarından dolayı Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkür eden organizatör Mehmet Üzel, “İlk kez bir belediye bu spora sahip çıkıyor. Beylikdüzü Belediyesi’nin desteği tahminimizin çok üzerindeydi. Bize sağlanan bu profesyonel ortam ve imkânlar için başta Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Böyle bir spor salonunda, böyle uluslararası bir etkinlik, bu sporun tarihi açısından bir ilktir” ifadelerini kullandı.

TOPALOĞLU: SPORUN VE SPORCUNUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yoğun ilgi gören turnuvanın ardından dereceye giren sporculara madalyalarını Beylikdüzü Belediyesi Meclis 2.Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Turan ve ilçe protokolü takdim etti. Seyhan Topaloğlu kapanışta yaptığı konuşmasında; Türkiye’de ilk kez gerçekleşen turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Topaloğlu, “Ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.