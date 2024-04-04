Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı adayı gösterilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini 64 oy farkla kazanan Zekiye Tekin, mazbatasını alarak ikinci döneminde göreve başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey ile partililer ve ilçe kadınlarıyla Bozüyük Adliyesi'ne gelen Tekin'e mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Elif Yavuz Altıntaş takdim etti.

Pazaryeri içesi için güzel ve özel bir gün olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 31 Mart Yeler seçimlerini Pazaryeri halkının kazandığını belirtip, Pazaryeri halkına birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeye söz verdi. Pazaryeri halkına destekleri için teşekkür etti.

Başkan Tekin, konuşmasında, "İnşallah önümüzdeki beş yıllık dönemde Pazaryeri, yatırımlarla hizmetlerle dolu dolu bir hizmet dönemi olacaktır" dedi.