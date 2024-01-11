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Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardından personel maaşlarında artışa gitti. Maaşlara yüzde 100 zam yapıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Müdürü Kemal Azak ile protokol imzalarken belediye bünyesinde çalışan 30 kadrolu personel için yüzde 100 zam kararını alındı.

Geçtiğimiz yıllarda da personeline enflasyon üzerinde zam yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yüzde 100 zamla bir kez daha kadrolu personelinin yanında olduğunu gösterdi.