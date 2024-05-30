Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde köy yolundaki fabrika nedeniyle iş makinesi ve TIR trafiği ile tehlike arz eden yola Bilecik Valisi Şefik Aygöl el attı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar Köyü sakinlerinin şikayeti üzerine köy yolunda incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi bünyesinde yeni yol güzergahında yapım çalışmasına başlanacağı müjdesini verdi.

Vali Aygöl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pazaryeri 05 kontrol kesim numaralı Fıranlar köyüne ulaşımı sağlayan köy yolumuzun karayollarından ayrıldıktan sonra 650 metresi Akgün Seramik A.Ş. Pazaryeri Seramik- Granit Fabrikası yerleşimi içinde kaldığına dikkati çekti.

Fabrika yerleşimi içerisinde iş makinelerinden ve yoğun tır trafiğinden dolayı trafik güvenliği tehlikeye düştüğüne dikkati çekilen açıklamada, Vali Aygöl, "Mevcut yol, fabrika yerleşimi dışında kalan kadastro yoluna deplase edilmesi halinde Fıranlar köyüne ulaşımda trafik güvenliği sağlanabilecektir. Yapılan incelemeler ve alınan kararlar sonucunda; Akgün Seramik yerleşimi içerisinde kalan, İş makineleri ve tır trafiği yoğunluğundan dolayı tehlike arz eden yolun, Akgün Seramik tarafından bütçesi karşılanarak İl Özel İdaresi bünyesinde yeni yol güzergahında yapım çalışmasına başlanacaktır" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün Fıranlar köyündeki incelemelerine ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve köy muhtarı Necip Keskin ve İl Özel İdaresi yetkililerin yanı sıra Akgün Seramik fabrikasının yöneticileri eşlik etti.