10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenen “Röportaj” adlı tiyatro oyununu izledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te özel bireylerimizin büyük bir emek ve özveriyle sahneye koyduğu oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Her biri performanslarıyla izleyenleri hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Azim, yetenek ve sevginin birleştiği sahnede, “engel” kelimesinin anlamını yitirdiği bir akşam yaşandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, oyun sonrası sahneye çıkarak özel bireyleri tebrik etti ve emekleri için teşekkür etti.

“Sevgi varsa engel yoktur” mesajı bir kez daha kalplere dokundu.