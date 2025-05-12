Kocaeli İzmit Belediyesi, bu yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Uluslararası 2.Kapanca Sokak Festivali ile İzmit’in tarihi dokusunu şiir ve edebiyatla buluşturuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, 15-19 Mayıs İzmit’in tarihi sokaklarından Kapanca Sokak’ta 2. Uluslararası Kapanca Sokak Festivalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Festival, rengârenk etkinlikleri, kültürel mirası ve yaratıcı atölyeleriyle kentte adeta bir kültür şöleni yaşatacak.

ŞİİRLERLE BAŞLAYACAK

15 Mayıs Perşembe günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Tarihi Binada Uluslararası Şair ve Yazarların Şiir Okumaları ile başlayacak olan festival 16 Mayıs Cuma günü 17.30’da Belsa önünden Kortej yürüyüşü ile festival alanında devam edecek.

SANATLA BEZENMİŞ ZENGİN PROGRAM

Dar sokakları, ahşap evleri ve korunmuş tarihi yapılarıyla bilinen Uluslararası 2.Kapanca Sokak Festivali, festival boyunca şiirsel bir atmosfer kazanacak. Etkinlik alanı, sokakların ruhunu yansıtan dekorlar ve görsel unsurlarla süslenecek. Program boyunca her yaştan ziyaretçiyi cezbeden birçok başlık yer alacak.

PROGRAMDA YER ALACAK ETKİNLİKLER

•Şiir dinletileri, söyleşiler

•Resim ve fotoğraf sergileri

•Çocuk Atölyeleri

•Konserler ve Sokak performansları

•Birçok firma, Dernek ve kadın girişimcilerin yer aldığı stantlar

•Heykel, seramik gibi sanatın birçok dalı

•Pişmaniye Çekimi

•Un Helvası İkramı

•Çeşitli sokak lezzetleri

•Film Gösterimi

•Canlı Sanat Performansları

KONSERLER VE HALK OYUNLARI

Kapanca sokaklarını müzikle de şenlendirecek festivalde her akşam konserler gerçekleşecek. Festivalin doruk noktası ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda olacak. Bu özel gün, bu yıl ilk kez Kapanca Sokak’ta coşku dolu bir şekilde kutlanacak. Ulusal sanatçı Reyhan Karaca, 19 Mayıs akşamı saat 20.30 da sahne alarak bayram sevincine ortak olacak.

GELENEKSEL LEZZETLER

Gün boyunca halk oyunları gösterileriyle renklenen etkinlik alanında, İzmit’in meşhur pişmaniyesi geleneksel usulle çekilecek, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Sanat Derneği misafirlere un helvası ikram edecek. Kurulan stantlarda el yapımı yiyecekler, geleneksel el sanatları ürünleri, yöresel lezzetler ve tanıtım materyalleri ziyaretçileri bekliyor olacak.

“HERKESİ KAPANCA’YA BEKLİYORUZ”

İzmit Belediyesi yetkilileri edebiyat ve sanatın kalbinin atacağı bu eşsiz festivalde tüm halkı Kapanca Sokak’a davet ediyor. Yetkililer, “15-19 Mayıs tarihleri arasında İzmit’te kültür, sanat, müzik ve tarihle dolu bir deneyim yaşamak isteyen herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.