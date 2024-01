Tahmini Okuma Süresi: dakika

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya Bilgin’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Merkez İlçe Başkanı Burak Kuruçay, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Eyüp Demirer, teşkilat üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

Toplantıda ilk olarak katılımcılara hitap eden Merkez İlçe Başkanı Burak Kuruçay, 31 Mart’ta Türkiye’nin en önemli seçimlerden birine girileceğini ifade ederek “Seçimlerin hepsi birbirinden önemlidir. Ama bu seçim bir kez daha önemli. İnşallah 31 Mart’taki seçimlerde bizler sahayı cadde cadde, sokak sokak, hane hane tarayarak tek tek hemşehrilerimize ulaşıp hemhal olacağız. Fikirlerini, görüşlerini aldıktan sonra geçtiğimiz seçimlerden daha yüksek bir oy oranıyla Sayın Belediye Başkanımızı inşallah seçtireceğiz. Biz de büyüklerin söylediği söz üstüne söz söylenmez. Hep beraber gece gündüz demeden kapı kapı çalışmaya devam edeceğimize ben inanıyorum. Bu sadece merkez ilçede değil, merkez ilçede 65 mahalle 153 tane köyümüz var. Köylerdeki köy başkanlarımızın da hepsi aktif bir şekilde her gün bizimle nasıl program yapsak diye görüş alışverişinde bulunuyorlar. Herkeste bir istek var arzu var. Seçimi alacağımıza inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi ‘arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez’. Ben de şunu söylemek istiyorum, arkasında merkez ilçe olan Hilmi Bilgin’in de sırtı yere gelmez.” şeklinde konuştu.

'YENİ BİR ZAFERLE BULUŞMAK HEPİMİZE NASİP OLSUN'

Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Eyüp Demirer ise “Bu teşkilat bize Cumhurbaşkanımızın emanetidir. Sizler de beş yıldır bu emanete layıkıyla sahip çıkıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Koordinasyon Merkezi Başkanlığımız olarak aktif bir şekilde çalışmaya başladık. Artık burası hepimizin evi. Hepinizi seçim koordinasyon merkezine bekliyorum. Çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi şehrimizin her bir kolundan yürüteceğiz. Biz bayrağı %49 ile dev aldık. İnşallah ilimizin plakası olan %58 ve üzerinde alarak oyumuzu artıracağız. 31 Mart akşamı yeni bir zaferle buluşmak hepimize nasip olsun.” dedi.

Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya da “İnşallah hep birlikte 31 Mart’ta güzel bir sonuçla Cumhurbaşkanımıza Sivas’tan destek göndereceğiz. Ben inanıyorum ki AK Parti teşkilatlarının her kademesi merkez ilçesi, kadın kolları, gençlik kolları, il teşkilatı tamamen seçime hazır bir şekilde kitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanımız Sivas’a güveniyor, bizlere güveniyor, teşkilatımıza güveniyor, Hilmi Başkanımıza çok güveniyor. Bizler de onu mahcup etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin büyük bir aile olduğunu kaydeden İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ise “Hepimiz eşit seviyedeyiz. Çünkü biz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında bu davaya inanmış insanlarız. İl başkanıyla mahalle başkanı arasında bir fark yoktur. Olmaması da lazım… Çünkü hepimiz aynı davaya hizmet ediyoruz. Önümüzde önemli bir seçim var. 31 Mart’ta kadar durmak yok, yola devam. Nasıl 23 yıldır yola devam ediyoruz, hız kesmeden yola devam edeceğiz. Hep birlikte Hilmi Başkanımızı yeniden Belediye Başkanı yapacağız. Hedefimiz %58’in üzerine çıkmak. İnşallah bu yolda başarılı olacağız, kararlıyız, hazırız.” diye konuştu.

Son olarak katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “AK Parti teşkilatının isteyip de yapamayacağı hiçbir husus yok. Bugün 65 mahallemizde birbirinden kıymetli, Recep Tayyip Erdoğan gibi davasına sadık teşkilatlarımız var. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu azimle, bu aşkla, bu şevkle bir kez daha 31 Mart akşamı ipi en yüksek oy oranıyla göğüsleyerek Rabbimize şükredip milletimize teşekkür edeceğiz. Biliyorsunuz sahada en büyük rakibimiz AK Parti. Bizim rakibimiz AK Parti. Biz işi ne kadar sıkı tutarsak ne kadar ciddi tutarsak ne kadar çok çalışırsak sonucun ne olacağını hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz bundan önce 17 defa seçime girdik. 17 defa bunu başardık. AK Parti teşkilatları liderinin arkasında dimdik kaya gibi sapa sağlam durarak her seçimde alnının akıyla başardı. Bir kez daha bunu başaracağız. Çünkü biz milletimize güveniyoruz, teşkilatımıza inanıyoruz. Güçlü, kararlı ne istediğini bilen ve ne istediğini nasıl yapacağına inanan bir teşkilat yapımız var.” dedi.

Rehavete kapılmadan çalışacaklarını dile getiren Bilgin, “Bizim rakibimiz rehavettir. Biz rehavete düşmediğimiz müddetçe, Sivas’ın plakası 58 olduğu için 58 dedik. 60 olsaydı 60 derdik ve bunu başaracağız. Önümüzde çok uzun ve çok kısa bir süre var. Bize düşen husus bu 60 günü AK Parti teşkilatına yakışır bir şekilde, liderine yakışır bir şekilde çalışmak, çalışmak, çalışmak… Biz 31 Mart akşamı her bir ferdimiz, il başkanından sandık kurulu görevlisine, sandık müşavirine kadar eğer şunu diyebiliyorsak ‘ben liderimin, partimin, teşkilatımın bana verdiği her sorumluluğu yerine getirdim’ vicdan rahatlığıyla sandıklar kapanıyorsa sonuç ne olursa olsun kazanan biziz bundan emin olun. Çünkü biz inancımızda seferden mesulüz. Zaferi nasip edecek olan Rabbimdir. Biz üzerimize düşeni yapmamız, gerekeni yaptıktan sonra sonuç ne olursa olsun ‘biz hakkımızda hayırlısı, milletin tercihi budur’ der kabul ederiz. Bugüne kadar bunu yaptık.” şeklinde konuştu.

'İKTİDAR BİZİ YIPRATMADI'

Başkan Bilgin konuşmasının devamında; “3 Kasım 2002’de yola çıktık. Bugüne kadar geçen süre içerisinde 21 yıldır iktidardayız. 21 yıllık bir partinin belediye başkanı adayı olarak, il başkanı olarak, mahalle başkanı olarak, AK Parti’den önceki Türkiye’de sahada olmak zordu. AK Parti’den önceki siyasette iktidar yıpratır deniyordu. Ama Allah’a şükürler olsun iktidar bizi yıpratmadı. İktidar bizi güçlendirdi. Biz iktidarı kendimiz için kullanmadık. Biz iktidarı millete hizmet etme aracı olarak kullandık. 21 yıldır ülkenin her bir karışına, bayrağın dalgalandığı her bir metre kareye, her bir santimetre kareye hizmet götürdük. 5 yıl boyunca da sizlerle birlikte yapılması gereken, 5 yıl önce söz verdiğimiz hizmetlerin tamamından yakınını milletimizin emrine sunduk. Zor bir 5 yıl geçirdik. Pandemidir, depremdir, farklı sebeplerle ama buna rağmen bahaneye sığınmadık. Mazeret üretmedik. Millete söz verdik ve inşallah önümüzdeki 5 yılda da sizlerin aracılığıyla biz 5 yıllık icraatlarımızı, yaptığımız hizmetleri ‘Söz verdik, yaptık! kitabıyla hazırladık. Millete ulaştıracağız. İşin özü dava arkadaşlarım. Biz aslında bir emanet taşıyoruz. Bu emanet iktidar partisi olarak milletin emaneti. 14 Ağustos 2001’de kurulup 3 Kasım 2002’de iktidara gelen ve o günden bugüne kadar kesintisiz hem yerel hem de genelde bu millete hizmet etmenin onurunu, gururunu ve aynı zamanda da sorumluluğunu taşıyoruz.” Dedi.