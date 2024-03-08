Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Türk Patent ve Marka Kurumunun birlikte düzenlediği BİLSEM öğretmen ve öğrencilerine yönelik hazırlanan "İleri Düzey Patent Eğitimi" programı, 6- 7 Mart 2024 tarihlerinde Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nde (ETKİM) gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - BİLSEM öğretmen ve öğrencilerine yönelik hazırlanan "İleri Düzey Patent Eğitimi" programına katılmak üzere Türkiye'nin 10 farklı ilinden Ankara'ya gelen katılımcılar, programın ihtiyaç duyulan bir etkinlik olduğunu belirterek öğretmen-öğrenci etkileşimli bu faaliyette yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

AR-GE ve Ekosistem Daire Başkanı Dr. Bilgehan Özbaylanlı, ETKİM' in eğitimin dijitalleşme sürecindeki rolünden bahsederek eğitim teknolojileri sektörünün de sahiplenildiğini ve ETKİM aracılığıyla desteklendiğini vurguladı. Dr. Bilgehan Özbaylanlı, gelecekte ETKİM' de yapılacak bu gibi etkinliklerle daha fazla öğretmen ve öğrenciye ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Programa, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Dr. Erdal Kılınç'ın konuşmalarının ardından, Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai Mülkiyet Uzmanları Ceren Bora Orçun, Rabia Nurgül Özbaylanlı ve Atalay Berk Damgacıoğlu'nun eğitim sunumları ile devam edildi. "Patent Araştırmasına Giriş, Ön Araştırmanın Önemi, Patentlenebilirlik Kriterleri, Patentlenebilir Buluşlar ve Patentlenebilirliğin İstisnaları" gibi konu başlıklarının yer aldığı oturumlardan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları rehberliğinde patent veri tabanlarındaki örnekler incelenerek etkileşimli grup çalışmaları yapıldı.

İleri Düzey Patent Eğitimi'nin ikinci gününde ise farklı illerden gelen BİLSEM öğretmen ve öğrencilerine, ETKİM'de yer alan Profesyonel Öğrenme Laboratuvarı'nın etkileşim alanları tanıtıldı. ETKİM' in kuluçka alanları katılımcılara gezdirilerek atölye çalışmalarına devam edildi. Sertifika töreni ile tamamlanan "İleri Seviye Patent Eğitimi" programı ODTÜ Kampüsü'nün misafirlere tanıtılması ile son buldu.