Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmek amacı ile toplumun tüm katmanlarına yönelik mesleki ve beceri eğitimleri sunan Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BTÜ-SEM) yeni dönem eğitimler 20 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Katılımcılara E-devlet üzerinden BTÜ onaylı sertifika verilecek 33 farklı alandaki eğitim programlarına kayıtlar, merkezin web sayfasından online olarak yapılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), lisans ve lisansüstü eğitim - öğretim faaliyetlerinin yanı sıra hayat boyu eğitim ve öğretim alanında da topluma desteğini başarı ile yürütüyor. BTÜ üstlendiği bu misyonu, akademik programlarının dışında hayat boyu eğitim ve öğretimi sürdürmek üzere teşkil ettiği Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SEM) aracılığı ile sürdürüyor. Toplumda ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları düzenlemeyi hedefleyen BTÜ-SEM’in kurs sayısı ve çeşitliliği de her geçen gün artış gösteriyor. Yaşam boyu öğrenme kültürünün gelişmesine katkı sunan bu eğitim programları; kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini geliştirirken bir yandan da bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma aktarıyor.
Toplumun okul dışı eğitim ihtiyaçlarına cevap veren, sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneğe sahip kalifiye eleman yetiştiren bir eğitim uygulama ve araştırma merkezi olan BTÜ-SEM’in kurslarını tamamlayanlara, katılım belgesi ile birlikte ve E- devlet üzerinden ve BTÜ onaylı sertifika veriliyor.
7’DEN 70’E HERKES İÇİN HAYAT BOYU ÖĞRENME
Türkiye’nin bilgi toplumu haline gelme sürecine ve sosyal bütünlüğüne katkı vermek üzere faaliyetler yürüttüklerini belirten BTÜ-SEM Müdürü Prof. Dr. Haydar Özkan, hayat boyu öğretim faaliyetleri kapsamında bu dönem, toplam 33 farklı kurs programı sunduklarını söyledi. 20 Mayıs Pazartesi günü itibari ile başlayacak kurslara başvuruların devam ettiğinin altını çizen Özkan, kayıtların BTÜ-SEM internet sitesi (https://sem.btu.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirildiğini dile getirdi. BTÜ-SEM’in mesleki, akademik ve sosyal alanda kendini geliştirmek isteyen 7’den 70’e herkes için bir eğitim programı ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Eğitim programlarını başarı ile tamamlayan katılımcılara, E-devlet üzerinden BTÜ onaylı Türkçe ve İngilizce sertifika verdiklerini ifade eden Özkan, “Nitelikli ve kaliteli hayat boyu öğretim hizmetini verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. BTÜ-SEM’in eğitim programlarındaki kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.
KURS PROGRAMLARI
BTÜ-SEM’de kayıtları devam eden kurs programları şöyle:
Uygulamalı Excel
Uygulamalı Yapay Zeka
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş
Pazarlama Araştırmaları
S7-1200 İle PLC Programlama
TRIZ İle Problem Çözme Teknikleri
Unity İle Oyun Programlama
MATLAB İle Bilgisayar Programlamaya Giriş
Ar-Ge Merkezleri İçin Bilimsel Yayın Hazırlama
MS Project İle Proje Yönetimi
Python Programlama, Pozitif Psikoloji
Endüstriyel Kaynakçı Eğitimi (Elektrik Ark, MIG- MAG, TIG, Tozaltı Kaynak Yöntemleri)
Okul Öncesi Çocuk Gelişimi
Girişimcilikte Başarı İksirleri
İngilizce Konuşma ve Dinleme
Temel Diksiyon
Özel sektöre Yönelik Uygulamalı Ar-Ge Proje Planlama ve Yazma
Autocad Eğitimi
Büyük Veri Teknolojileri
Pozitif Disiplin ve Şiddetsiz İletişim
Dijital Dönüşüm Yönetimi
Kat Mülkiyeti Kanuna Göre Bina-Site Yönetimi
P4c Çocuklar İçin Felsefe
21. Yüzyıl Düşünme Becerileri Eğitimi (Eleştirel, yaratıcı, işbirlikli ve özenli düşünme becerileri) (1.nci ve 2.nci Gruplar)
P4c Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi
Temel Video Kurgu (Adobe Premiere Pro)
Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi
Çocuk Edebiyatı ve Nitelikli Kitap Seçimi
Temel Fotoğrafçılık
Mentörlük
Korece Başlangıç Seviyesi
Yalın Üretim Teknikleri
Özel Yetenekli Çocuklar İçin Hafta Sonu Zenginleştirilmiş Eğitim Programı
Profesyonel Koçluk Eğitimi