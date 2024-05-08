Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmek amacı ile toplumun tüm katmanlarına yönelik mesleki ve beceri eğitimleri sunan Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BTÜ-SEM) yeni dönem eğitimler 20 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Katılımcılara E-devlet üzerinden BTÜ onaylı sertifika verilecek 33 farklı alandaki eğitim programlarına kayıtlar, merkezin web sayfasından online olarak yapılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), lisans ve lisansüstü eğitim - öğretim faaliyetlerinin yanı sıra hayat boyu eğitim ve öğretim alanında da topluma desteğini başarı ile yürütüyor. BTÜ üstlendiği bu misyonu, akademik programlarının dışında hayat boyu eğitim ve öğretimi sürdürmek üzere teşkil ettiği Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SEM) aracılığı ile sürdürüyor. Toplumda ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları düzenlemeyi hedefleyen BTÜ-SEM’in kurs sayısı ve çeşitliliği de her geçen gün artış gösteriyor. Yaşam boyu öğrenme kültürünün gelişmesine katkı sunan bu eğitim programları; kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğini geliştirirken bir yandan da bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma aktarıyor.

Toplumun okul dışı eğitim ihtiyaçlarına cevap veren, sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneğe sahip kalifiye eleman yetiştiren bir eğitim uygulama ve araştırma merkezi olan BTÜ-SEM’in kurslarını tamamlayanlara, katılım belgesi ile birlikte ve E- devlet üzerinden ve BTÜ onaylı sertifika veriliyor.

7’DEN 70’E HERKES İÇİN HAYAT BOYU ÖĞRENME

Türkiye’nin bilgi toplumu haline gelme sürecine ve sosyal bütünlüğüne katkı vermek üzere faaliyetler yürüttüklerini belirten BTÜ-SEM Müdürü Prof. Dr. Haydar Özkan, hayat boyu öğretim faaliyetleri kapsamında bu dönem, toplam 33 farklı kurs programı sunduklarını söyledi. 20 Mayıs Pazartesi günü itibari ile başlayacak kurslara başvuruların devam ettiğinin altını çizen Özkan, kayıtların BTÜ-SEM internet sitesi (https://sem.btu.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirildiğini dile getirdi. BTÜ-SEM’in mesleki, akademik ve sosyal alanda kendini geliştirmek isteyen 7’den 70’e herkes için bir eğitim programı ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Eğitim programlarını başarı ile tamamlayan katılımcılara, E-devlet üzerinden BTÜ onaylı Türkçe ve İngilizce sertifika verdiklerini ifade eden Özkan, “Nitelikli ve kaliteli hayat boyu öğretim hizmetini verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. BTÜ-SEM’in eğitim programlarındaki kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

KURS PROGRAMLARI

BTÜ-SEM’de kayıtları devam eden kurs programları şöyle:

Uygulamalı Excel

Uygulamalı Yapay Zeka

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş

Pazarlama Araştırmaları

S7-1200 İle PLC Programlama

TRIZ İle Problem Çözme Teknikleri

Unity İle Oyun Programlama

MATLAB İle Bilgisayar Programlamaya Giriş

Ar-Ge Merkezleri İçin Bilimsel Yayın Hazırlama

MS Project İle Proje Yönetimi

Python Programlama, Pozitif Psikoloji

Endüstriyel Kaynakçı Eğitimi (Elektrik Ark, MIG- MAG, TIG, Tozaltı Kaynak Yöntemleri)

Okul Öncesi Çocuk Gelişimi

Girişimcilikte Başarı İksirleri

İngilizce Konuşma ve Dinleme

Temel Diksiyon

Özel sektöre Yönelik Uygulamalı Ar-Ge Proje Planlama ve Yazma

Autocad Eğitimi

Büyük Veri Teknolojileri

Pozitif Disiplin ve Şiddetsiz İletişim

Dijital Dönüşüm Yönetimi

Kat Mülkiyeti Kanuna Göre Bina-Site Yönetimi

P4c Çocuklar İçin Felsefe

21. Yüzyıl Düşünme Becerileri Eğitimi (Eleştirel, yaratıcı, işbirlikli ve özenli düşünme becerileri) (1.nci ve 2.nci Gruplar)

P4c Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi

Temel Video Kurgu (Adobe Premiere Pro)

Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi

Çocuk Edebiyatı ve Nitelikli Kitap Seçimi

Temel Fotoğrafçılık

Mentörlük

Korece Başlangıç Seviyesi

Yalın Üretim Teknikleri

Özel Yetenekli Çocuklar İçin Hafta Sonu Zenginleştirilmiş Eğitim Programı

Profesyonel Koçluk Eğitimi