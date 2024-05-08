Fidanlıktaki derste hem fidan dikmeyi hem de bitkilerin gelişim süreçlerini yerinde öğrenen çocuklara Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın personelleri de eşlik etti.

Çocukların kişisel gelişimleri için kent genelinde çeşitli faaliyetler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de ilkokul öğrencilerini Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan fidanlıkta misafir etti. Öğrenciler, derslerini toprağa ve bitkilere dokunarak yaptı. Bir taraftan fidan dikimini öğrenen çocuklar, bir taraftan da fidanların gelişim süreci, serada yetişen bitkiler ve yetişme koşulları konularında eğitim aldı, doğayı korumak konusunda bilinçlendi. Minik öğrencilerin ders sonunda diktikleri çiçekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların gelişim sürecinde toprağın ve doğanın önemine dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında öğrencileri misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.